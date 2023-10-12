新北市青年局今（12）天與台灣大學研究發展處產學合作總中心創新育成中心簽署「政府暨校園創業資源共享合作備忘錄（MOU）」，希望推進青年創業領域官學跨界合作，給予青年創業者更多資源與服務。

為持續活絡大專院校各創新創業風氣，青年局與台大此次主要針對「場地設施」、「設備資源」及「專業人才」三大面向簽署合作備忘錄，以透過官學合作，促進資源交流與人才共享，未來也將透過創業競賽、國際交流、產業媒合及市場拓展等多元方式，提升青創團隊競爭力，以行動支持創業團隊發展。

新北市青年局局長邱兆梅說，新北青年局今年成立基北北桃青創交流平台，和北台灣43所大專院校共享近 500 位專業導師的名單、近千家青創團隊資訊，提供大台北地區青年創業者跨校、跨區諮詢，也讓投資人有管道查詢青創團隊資訊，增加訪商與媒合機會。

新北市青年局說，除了持續與各大專院校媒求合作外，青年局為增加青創產品與服務採購機會，在新北各區已擁有 7 個青創基地，也提供「青創採購推薦清單」給新北市政府各局處，將扶植青年「創業精神」的目標與學界串聯。