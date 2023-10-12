民進黨部分人士論文涉及抄襲，重創形象，黨主席賴清德日前要求以最高標準看待學倫問題。國民黨台北市議員今爆料立委張宏陸於台北教育大學的碩士論文經比對後，相似度高達26％，甚至有2處未註明出處，他進一步提到，張宏陸的指導教授黃聰亮博士，之前還因販售假學歷，已被判刑確定入監服刑，賴主席要不要處理？

張斯綱指出，張宏陸的碩士論文《混合式合作學習應用於網路規劃與管理課程成效之研究》在文獻探討及研究命題與發現中，有7處抄錄原作者文章卻未正確引用。

他說，其中第8、9、12、13頁，涉嫌剽竊國立中山大學資訊管理學系研究所陳姓學生於2006所著《混成學習環境下學生班級氣氛知覺與學習成效之研究》碩士論文，第9頁剽竊1篇科學期刊論文《融入混成學習與知識移轉策略實習輔導模式之成效評估》。

另外，張宏陸論文第2頁涉嫌剽竊2010年發布於網路社會學通訊期刊論文《合作學習之概念探討》，第7頁則有抄襲嘉南藥理科技大學專題研究《技職大學生修習數位學習課程之成效評估》成果報告。就未註明出處或不當部分，論文第39及41頁則與「Moodle百科知識中文網」網頁內容高度相似。張斯綱痛批，論文涉及嚴重抄襲及侵害原作者重製權與剽竊疑慮，請問賴清德主席處不處理？

張斯綱進一步提到，張宏陸論文指導教授黃聰亮博士，自2012年起從台北教育大學借調至私立南榮科技大學擔任校長，到2016年間，涉及販售假學、碩、博士學歷及海外證照，並護航買假學歷的講師升等，更從中獲利高達3500萬元，已被法院依貪汙、詐欺及偽造文書罪判刑13年。

他指出，張宏陸台北教育大學碩士論文是於103年間審查通過，恰巧與黃聰亮借調至南榮科大及犯案的時間相重疊，喊話賴清德正視張宏陸違反學倫問題。

張宏陸回覆，經過他自行比對，論文相似度僅16％，且問過台北教育大學，校方也認為沒問題。張斯綱則表示，台北教育大學應盡快開啟調查，張宏陸也應出面說清楚，若真的經得起考驗，就該大大方方。