戰略性新興產業代表新一輪科技革命和產業變革的方向，是培育發展新動能、獲取未來競爭新優勢的關鍵領域。近日大陸國務院國資委發佈消息稱，今年1至8月的央企戰略性新興產業完成投資超過8400億元（人民幣，下同）、年增率達到30％之多。大陸國資委也明確提出，力爭2023年中央企業製造業新增投資比重達到13％，戰略性新興產業佈局比重提高2個百分點以上。

清華大學中國現代國有企業研究院研究總監周麗莎表示，建構新一代資訊技術、人工智慧、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等一批新的增長引擎，是今年行業的重點佈局。

根據《華夏時報》引述數據顯示，從2018年至2022年，大陸央企在戰略性新興產業領域投資規模由7000億元增長至1.5兆元，占全部投資比重由12.8％提升至27％，投資規模增長115.2％、年均增長28％。

據了解，近5年的央企戰略性新興產業年均投資增速超過 20％。今年上半年，央企戰略性新興產業完成投資額年增率超過 40％，在全部投資中的占比超過1／4。