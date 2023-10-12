高通膨、AI晶片熱，令投資理財書稱霸第三季書市。博客來公布「2023年第三季新書暢銷榜TOP10」，商業理財類《菲式思考》、《持續買進》包辦冠、亞軍，投資與科技是兩大吸睛焦點，更勝心理勵志、人文社科類在前兩季新書榜表現。

根據博客來第三季新書銷售，《菲式思考》8月上市後迅速成為話題，來自PTT股板的投資大神分享其獨家投資哲學，平均每日銷售破百本，2個月內衝進第三季新書排行榜稱王。此外，6月發行的《持續買進》有趣的佐證資料和務實的理財建議，在YouTube說書頻道分享引起關注和討論，銷售突破5,000本。

受惠AI熱潮帶動人工智慧概念股的投資熱，除了上半年有《晶片戰爭》引爆話題，資深記者筆下《晶片島上的光芒》貼近本土半導體產業，居排行榜TOP8。

第三季投資理財書籍的熱賣，反映大眾在高通膨下的焦慮與需求；AI浪潮助攻人工智慧股市，晶片相關著作也因半導體在全球的重要性，受到關注。

除此，漫畫圖文書也是第三季亮點，在10大排行榜佔3席，影視效應助攻《SPY×FAMILY 間諜家家酒 11》、《鏈鋸人 14》持續進榜，知名漫畫《ONE PIECE航海王》今年有真人版影集帶動漫畫原作銷量，科普童書、知識漫畫也在十名內，第四名《我可能錯了》是唯一蟬聯三季的暢銷新書。

博客來即日起推出商業趨勢展7折起，以「POWER重磅趨勢-改變世界的商業新勢力」展售近期重點商業書，如《馬斯克傳》、《輝達黃仁勳》，看創業家打造的新世界、足以影響全球的關鍵力。