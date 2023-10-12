一名男高中生3年前繳交學校作業，寫下以前自身經歷，老師批改作業察覺有異，經通報調查後發現，郭姓補習班輔導男老師在對方2016年就讀國小時，在補習班內脫褲猥褻182次，最高法院駁回他的上訴，依對未滿14歲男女強制猥褻罪各判刑7月，合併執行3年，全案定讞。

郭男是宜蘭一家文理補習班輔導老師，被害人就讀國小五年級下學期及六年級期間，是郭的補習班國小課後輔導學生，他從2016年4月1日起至2017年5月31日止之期間，以每週3次之頻率，在補習班一樓櫃臺、茶水間、改作業處，將手伸入對方褲子內撫摸私。

郭男有1次在補習班茶水間，脫去被害人褲子後以摩擦其臀部等方式，共計對被害男學生猥褻行為共182次，他在國小六年級畢業即將進入國中就讀時向父母表達更換補習班，才未再遭猥褻，他就讀高中時，2020年在高中作業中披露被猥褻情事後，學校老師進行通報，由社工到校訪視，郭男因而遭查獲。

台灣高等法院審酌郭男與被害人為補習班師生關係，竟利用指導課業之機會，對其猥褻行為，且未坦承犯行之犯後態度，判刑3年，郭提上訴，最高法院駁回確定。

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