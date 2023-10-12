國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室12日舉行「團結拚輪替 台灣再出發」記者會，新北市競選總部總幹事李乾龍（見圖）在介紹競選總部成立大會到訪嘉賓時，對於前高雄市長韓國瑜是否與會，一度語帶保留表示應該會，另在旁人提醒下，才記起前台北縣長周錫瑋亦會到場。（杜宜諳攝）

國民黨總統參選人侯友宜將於14日在新北市本命區舉辦全國首場大型造勢，藍營大咖雲集，除了多任黨主席將到場，也會再度上演「侯韓同台」；侯友宜新北競總總幹事李乾龍表示，最近藍白合好像卡卡的，希望這場造勢辦完之後藍白合可以更順利。

李乾龍與侯友宜新北市競總主委蔣根煌今天召集新北市29區競總主委與總幹事，宣布14日將舉辦侯友宜全國首場大造勢，主題為「團結拚輪替，台灣再出發」，李乾龍說主動報名人數已經達3萬5千人，屆時還會更多人到場。

右起：國民黨新北市黨部主委黃志雄，新北市副議長陳鴻源，新北市議長蔣根煌，侯友宜新北競總幹事李乾龍。（周毓翔攝）

李乾龍指出，國民黨高層都會到場共襄盛舉，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、前副總統蕭萬長、前主席吳伯雄、洪秀柱、前立法院長王金平，而大家最期盼的前高雄市長韓國瑜也會到場。

李透露，吳伯雄雖然身體微恙，但是他特別打給他，說還是要出席，雖不致詞但要讓大家看看他依舊心向國民黨；此外，王金平也跟他說，他相當重視這場造勢，王已經準備好講稿，很盛重要一個字一個字念清楚，說出他對國民黨的期許。

巧合的是，藍白才剛宣布雙方幕僚達成共識，14日當天下午，侯辦執行長金溥聰將與柯辦執行長黃珊珊商討藍白合。李乾龍表示，他感覺藍白合最近好像「卡卡的」，他希望這場造勢過後，藍白合就能夠順利了，藍白合就可以繼續往前走了。