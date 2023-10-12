彰化一名林姓女子婚後遭丈夫不斷家暴，便當買到丈夫不滿意的，就會被拳打腳踢，更慘的是，還無辜被當成搬運毒品的共犯，遭羈押一年多，因此心死提出離婚訴訟。彰化地院審理後，判准2人離婚。

判決書指出，林女主張，與丈夫於2020年9月結婚，婚後育有一女，然而婚後不久就發現丈夫性格易怒、情緒不穩，無法理性解決問題，若遇不如意的事就會毆打，例如不滿意她買的便當等，甚至還將她直接從屋裡踹到門外，導致她臉、頭部、胸部等處受傷。

林女透露，去驗傷後，醫院通報政府，之後自己暫居在姐姐家，沒想到期間丈夫不斷傳訊「真的可以不用回來了，就算回來我也不會讓妳好過，真的，X」、「再給我一句試試」、「照樣打妳」，讓她恐懼到根本不敢回家。

不僅如此，林女無奈表示，丈夫故意傳幼女哭聲逼她回家，接著又逼迫她幫忙搬運賭博器具，誰知裡面的東西居然有二級毒品安非他命；她直到2021年9月遭警方拘提才知道，後續因雙方還有婚姻關係，遭法院認有串證、滅證之虞，羈押1年多，真的很冤枉。

法官審理後認為，林女對丈夫的家暴行為、無辜涉入刑事案件，承受莫大心理壓力，又因男方不願面對司法，經檢警發布通緝，導致林女遭羈押長達1年餘，顯已構成婚姻關係之重大破綻，無回復之望，因此判准離婚。