Counterpoint數據顯示，按收入市占率表現來看，高通第二季以40%的市占率，搶下全球AP龍頭，此一動能主要是來自高端市場的推動，因為三星旗艦智慧手機和大陸OEM都採用Snapdragon 8 Gen 2，不僅如此，三星摺疊旗艦機Galaxy Flip 5和Fold 5系列的推出也注入貢獻。整體來看，高通收入居冠；蘋果則以33%的收入市占率，位居第二，蘋果主要是受季節性因素影響，單季市占率減少24%；聯發科則受大陸需求疲軟、市場放緩影響，單季以16%市占率，在全球智慧手機AP(應用處理器)/SoC(系統單晶片)總收入排名第三。

若就出貨量來說，聯發科在第二季以30%的市占率主導智慧手機SoC市場，其在第二季表現略有增長，主要是因為庫存水降。有鑑於入門級5G的競爭日益激烈，聯發科在中低端市場持續推出的新款產品，包括了天璣6000、天璣7000系列。高通第二季市佔率為29%，季增加高達14.5%，主要動能是來自旗艦晶片組Snapdragon 8 Gen 2。此外，Snapdragon 600和400系列同樣也為高通第二季出貨做出貢獻。