台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪表示，近期美股受到聯準會立場偏鷹及美國聯邦政府面臨關門危機等衝擊，震盪加大，加權指數也跟著跌破半年線，不過，在16200點附近震盪打底，指數反彈向上，今天再度收復所有均線。展望後市，第4季將進入傳統銷售旺季，加上臨近總統大選，作多行情有機會逐步增溫，配合明年上市櫃公司基本面成長力道加大，台股在第1季前行情不看淡，近期的大幅回檔提供良好買點。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，但成長性較高，股價爆發力強，此外，中小型股中有許多AI概念股，雖然近期AI大幅修正，但中長線來看，AI仍是主流題材，多頭行情仍有機會持續，其中業績能見度高的中小型股具有較大的上檔空間，相關族群如晶圓代工、記憶體、散熱、組裝等，都會是AI的受惠股，需求提升，相關商機龐大，近期的跌深可留意。