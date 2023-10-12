中秋連假收假日高鐵台中站湧入爆量民眾排隊，有人排隊2小時仍搭不上車，不少網友指高鐵票價多年未漲，支持高鐵回歸市場機制「以價制量」，立委洪孟楷今在立法院交通委員會質詢，國道用路費、高鐵與台鐵票價是否有要調整？交通部回應，目前都沒有要調整。

洪孟楷指出，物價不斷上漲，國道用路、高鐵票價與台鐵票價之前有提過調漲，這次中秋連假高鐵被塞爆，網友有很多討論，難道在2027年高鐵新車進來前，每次連假高鐵都要成立前進指揮所嗎？

洪也質疑，台鐵明年元旦公司化，董事會有沒有討論過票價調整了？國道收費方面，2017、2020都提出過檢討，每3年的檢討，今年有提出嗎？

王國材回應，高鐵每年都可以按照計費公式提出漲價，但目前都沒有提出，台鐵公司則是會在公司化後由董事會討論。國道用路費部分，高公局則是每隔幾年都會檢討。

立委李昆澤則詢問，國道收費每年只要收220億元就能讓國道公路建設管理基金達到永續發展，高公局現在有收入短絀嗎？高公局長趙興華回答「沒有」。

李昆澤再問台鐵，董事會有具體討論票價調整嗎？台鐵局長杜微表示「目前沒有討論」。李接著問台鐵高鐵公司，最近有漲價的提案嗎？高鐵董事長江耀宗回應「沒有」。