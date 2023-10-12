為了提升動物福祉，壽山動物園今年暑假與3位大學實習生攜手為園區高齡30多歲的馬來熊「阿梅」打造伸展台，增加立體活動空間，也讓遊客看到更多元的動物行為表現，另外，園方也特別為「阿梅」設計藏食玩具，藉此延長其覓食時間並拓展「阿梅」平常的活動區域。

壽山動物園表示，「阿梅」是一隻溫馴的母熊，來自於美麗的阿里山，牠30多年前被民間人士購入飼養作為寵物，在動物保護相關法令實施後，飼主辦理登記為合法飼養，後來原飼主罹癌已無力繼續照顧，最後「阿梅」在2020年被送到壽山動物園。

因「阿梅」之前在民間生活環境已常接觸遊客，對人類並不陌生，但原本生活空間相對較狹窄，故剛來到動物園時面對寬廣的場域顯得有些侷促和猶豫，所幸馬來熊天性好奇，透過逐步探索也慢慢熟悉壽山動物園的環境。

觀光局長高閔琳表示，壽山動物園致力提升動物福祉，其中，高齡動物更需要特別照護，壽山動物園繼今年5月與內埔農工合作幫台灣黑熊設計覓食玩具後，今年暑假更與來自東海、中興與嘉義大學3位實習生攜手為「阿梅」打造伸展台。

高閔琳指出，學生在園方引導下觀察「阿梅」的行為模式後，設計橫豎交疊且符合「阿梅」活動高度的棲架，讓牠在攀爬上更省力，並搭配離地約40至50公分的水帶床延伸棲架，除可作為休憩處，還可讓「阿梅」在攀爬過程中訓練身體各個肌群，提供「阿梅」更多生理及心理刺激。

此外，離地約80至100公分的棲架下方空間則作為「阿梅」遮風避雨的場所，為使空間更有趣，並可讓遊客觀察到動物不同行為面向，也特別設計藏食玩具，園方會將食物放入藏食袋內，讓「阿梅」透過嗅、挖、咬、舔等才能順利品嚐美食，藉此延長「阿梅」覓食的時間與活動區域。