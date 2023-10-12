張麗善今天一早7點多就到台電雲林區處，趕在第一線基層人員出門工作前，向辛苦搶修的基層同仁表達感謝之意。（周麗蘭攝）

張麗善今天一早7點多就到台電雲林區處，趕在第一線基層人員出門工作前，向辛苦搶修的基層同仁表達感謝之意。（周麗蘭攝）

小犬颱風重創雲林配電線路，累計停電戶數超過8萬戶，沿海的鹽塵害更導致修復程序極為艱鉅費時，在雲林、北市、北北、北西、北南、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、南投共10個區處大規模跨區支援5天4夜，不間斷持續搶修，風災造成的停電終於在9日下午17時全數恢復供電，雲林縣長張麗善今（12日）早上7點多到台電雲林區處致謝。

張麗善今天一早7點多就到台電雲林區處，趕在第一線基層人員出門工作前，向辛苦搶修的基層同仁表達感謝之意。

張麗善表示，小犬颱風因強風無雨造成雲林地區嚴重災情，台電動員雲林區處自有人力，大規模跨區徵調高達10個區處支援，投入超過400名人力，歷經數日累計超過1500人次，不間斷搶修，終於達成艱鉅復電任務。

她說，第一線搶修同仁犧牲國慶連假與家人相處的時間，不眠不休投入搶修工作，才讓復電任務得以完成。

張麗善拜託台電雲林區處在風災過後持續進行礙子清洗工作，以減少鹽塵害，並循序進行線路地下化。

雲林區處龔良智處長表示，因應未來極端氣候，以及不可控制的風災情況，雲林區處將檢討精進鹽塵害防治方式，持續落實礙子等電力設備清洗作業，通盤評估進行線路強韌計畫，提升穩定供電。

台電雲林區處感謝雲林民眾耐心等待，倘少數位於巷弄內、沿海偏遠地區等線路末端零星用戶，若家中仍有無電可用的情形，請盡速撥打台電「客服專線1911」或利用「台灣電力APP」「報修」功能，申請「停電」及「台電設備異常」，以利搶休。