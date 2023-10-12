潛艦國造案持續延燒，國民黨立委馬文君昨（11）表示，自己並沒有直接和韓國駐台代表處聯繫，中間有透過外交部，外交部先跟韓方聯繫後，才稱用掛號寄給對方就好。對於馬文君的說法，外交部今日發出最新回應。

外交部提到，馬文君於11日晚間網路節目指稱，是透過外交部聯繫韓國駐台代表處，並稱外交部請其逕將相關資料寄掛號予韓方；另馬文君於本月5日於個人臉書上指稱，特定錄音檔是透過外交部，取得韓國駐台代表處的聯絡方式，在獲得對方同意之後送去；另有交給外交部送韓國駐台代表部等說法云云。對於上述說法，外交部強調，針對此類前後不一、邏輯不清，甚至違反常識的說法，經外交部內部查證，包括已經外派同仁，鄭重聲明絕無此事。

外交部最後嚴正提醒，我國立法委員的言論免責權，僅限於在立法院院會或委員會的言論及表決行為，如果馬文君再次對外發表牽扯外交部的不實說法，導致外界誤認外交部協助其可能涉法的作為，外交部將採取法律行動，以正視聽並捍衛聲譽。