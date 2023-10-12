美國之音引述路透報導，國際貨幣基金組織(IMF)財政事務主任加斯帕爾（Vitor Gaspar）11日指出，美中都必須做出重大改變，將他們的中期債務和赤字納入可持續軌道。他警告，若繼續延續美、中的預計財務軌道，最終將對這兩個世界最大的經濟體造成困難。

隨著後新冠疫情時代經濟增長的減緩，美中過去兩年債務和GDP的比例都有下降，讓更多的人預計將恢復更高的債務水平。

「你如果看看什麼正在驅動美國和中國，你會說這是一直延續到2028年前的大型和持續的預算赤字水平，佔據GDP的6％到7％」，加斯帕爾說，「這兩個國家的經濟增長雙雙減緩，中期預期在一段時間內是最弱的。」

IMF於10月2日公佈的財政監督報告（Fiscal Monitor）顯示，美中兩國的總體非金融公共和私人債務對GDP的比率都達到GDP的大約270％，美國是全球總量的30％，中國大陸是20％。

赤字揚升

加斯帕爾指出，美國面臨的挑戰是持續的日益增加的高預算赤字。美國國會預算辦公室預計，美國赤字在這個10年結束時，在沒有稅務和預算法律變更的情況下，將接近疫情時期的水平，主要受不斷增加的健保、退休金和債務利息費用的驅動。

加斯帕爾說，和2022年110％的規模相比，「按照預計的速度，美國公共債務比例在這個10年結束時，將超過GDP的140％。」

加斯帕爾建議，為解決這個問題，華盛頓需要做出艱難選擇，包括提高富人的稅收、停止化石燃料生產的稅務優惠、增加或消除社會安全稅收的收入上限。

加斯帕爾認為，美國預算程序是破裂的，導致不必要的資金危機，而且美國應該取消債務上限，採用更強大的預算規則，讓國會預算辦公室發揮更大的作用。

增長消退

中國大陸面臨不同的挑戰，最大的挑戰是經濟增長的減緩。加斯帕爾建議，中國大陸當局需要更加關注省級和地方財政日益增加的債務，努力減少對地產和基礎建設投資的長期增長依賴，「對中國的挑戰是增長、穩定與創新。」

加斯帕爾認為，中國大陸需要一個新的增長模式，從出口與投資轉向內需，這將需要一個更加慷慨的社會安全網路，讓消費者能花更多的錢，減少謹慎的儲蓄。

中國大陸將電動汽車和替代能源產品的創新列為重點發展項目，加斯帕爾認為，這有助於中國大陸經濟轉型，「中國有充裕的政策空間，有多種選項。」