高端副董事長兼總經理陳燦堅好友王信雄，事先獲悉高端將與MGB簽署MOA合作協議的重大消息，進場買賣高端股票獲利1萬6685元，台北地方法院考量王認罪且繳回犯罪所得，依違反《證交法》內線交易罪判刑1年7月，緩刑3年，向公庫支付2萬元，沒收犯罪所得。可上訴。

檢方起訴指控，王信雄與陳燦堅因參與扶輪社活動而認識。2020年9月底，王向陳表示其受生意合作夥伴馬來西亞MGB公司委託，尋求與高端合作新冠疫苗。

2020年10月，高端與MGB同意簽署合作協議MOA，MGB並願支付150萬美金定金，雙方同年11月16日、17日簽署MOA，MGB並透過王以電子檔方式寄給陳，11月20日MGB在馬來西亞交易所公告與高端簽署MOA的重大消息。高端2020年11月25日公告高端與MGB簽MOA，將在2021年底以每劑低於美金50元，提供100至300萬劑疫苗給MGB。

王信雄2020年11月20日、23日高端利多消息明確後、公開前，陸續買進高端股票3張，共27萬7500元，同年12月2日、7日消息公開後持續賣出7張，檢方估算王共獲利1萬6685元。