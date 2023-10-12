Count 'em!



The @Dbacks are the first team in MLB history to hit FOUR homers in a single #Postseason inning! pic.twitter.com/gW89bANgtu — MLB (@MLB) October 12, 2023

背水一戰的道奇將資深投手藍斯林（Lance Lynn）推上火線，卻再次為球隊增添不光彩紀錄，同一半局遭到響尾蛇打出4支全壘打，成為季後賽史上第一人。

第2局接連被敲出兩安，藍斯林仍然保住無失分狀態，但危機卻在下個半局一次爆發，首名打者傑洛多帕多摩（Geraldo Perdomo）抓準92英哩紅中速球，打向右外野成功越過大牆外，1出局後馬泰（Ketel Marte）共襄盛舉，幫助球隊添得第2分。

藍斯林好不容易抓到第2個出局數，還是逃不過挨轟命運，華克（Christian Walker）、莫雷諾（Gabriel Moreno）上演背靠背開轟，直接將藍斯林給打退場，留下2.2局失4分紀錄，但已經是道奇3位先發投手當中，局數撐得最久的一位。

大聯盟官網記者蘭斯（Sarah Langs）在社群平台X發文表示，響尾蛇是季後賽史上首支在同一局中敲出4轟的球隊。G1先發僅撐0.1局，挨6安失6分的明星左投柯蕭（Clayton Kershaw），先前才成為季後賽第一位在取得1出局前，被擊出5安打失5分的先發投手。