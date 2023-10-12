聯策於2002年成立初期以設備代理和發展自有技術雙向深耕，並逐漸聚焦於「機器視覺應用」與「高階自動化智慧製造」做為營運發展主軸，目前主要三大產品線包括AI機器視覺設備、濕製程智慧化以及生產智動化產品，PCB產業智慧製造難度在於製程眾多，包括鑽孔、曝光、電測、視覺應用、線路檢測、外觀檢測等，完整生產流程需經過上百站設備，智慧製造橫向串聯難度取決於製程多寡及設備異同程度。

聯策表示，公司致力於電子產業產品技術的智慧製造整合，以「AVRIOT」品牌，提供客製化設備，並於自製設備或客戶既有設備進行影像AI及數據AI等軟體架設，使設備資料橫向串聯上傳，並整合為分析/利用之數據，此智慧製造技術為台灣領先，應用領域已漸漸從傳統本業PCB擴展至半導體產業。

聯策同時具有機器視覺檢測、濕製程設備等多樣領域布局，俱備智慧製造橫向串聯優勢，相關電子產業皆可依此利基快速切入，聯策也藉此整合更多新智能應用方案，近期包含信驊科技也因聯策之獨特利基，與聯策展開合作；此外，聯策也已切入半導體供應產業鏈，預計第4季交貨，未來也將提供更多半導體前後段設備。

根據IEK報告預估，2024年終端庫存調整應可進入尾聲，手機、電腦、半導體等主力市場將邁入復甦階段。加上電動車、AI伺服器、衛星通訊也延續需求，預測2024年台灣PCB產業將恢復成長，達8.1%，聯策科技已同時跨入晶圓半導體光學與系統相關應用，延續各站生產需求，持續提供客戶專屬的光學檢測與自動化方案，對未來營收貢獻可期。

因應訂單持續成長，且考量客戶對於生產環境要求，聯策青埔新廠也於近期動工，主要鎖定自製設備及高單價產品，目前規劃應用於半導體、載板等領域，目標2024年底竣工，2025年首季投產，屆時公司自製設備比重將可進一步提升。

聯策拓展東南亞、日本市場搶攻商機，同時進行跨產業(非單指電子業)ESG節能系統產品應用，提供更完整的產品線與未來發展擴展力並維持在自我專業領先地位。