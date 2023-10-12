羅女在捷運站口等候友人接送，警方上前盤查發現是失聯移工帶回派出所偵辦。（翻攝畫面）

一名失聯14年的印尼籍移工羅姓女子10月8日晚間，站在新北市蘆洲區捷運徐匯中學站口，等待朋友開車接送回租處，警方巡邏經過上前盤查，要求出示證件卻沒有，一查發現是失聯移工，帶她回派出所偵辦，警方詢後依法解送至移民署專勤隊收容。

據悉，43歲的印尼籍羅姓女子於2009年持工作證抵台，在宜蘭擔任2個月的看護期間，遭到雇主苛待，趁著深夜帶著行李離開，隨即雇主通報失聯。羅女後來到新北市板橋區居住躲藏，平時靠著在醫院當看護或打零工維生，一躲就是14年。

羅女8日到蘆洲找同鄉友人，晚間7時許訪友結束站在捷運站的出入口處，等友人開車載送，蘆洲警分局蘆洲所副所長忻厚成、警員許浩倫巡邏經過，趨前詢問「妳是台灣人嗎？」、「有沒有證件、ARC（外僑居留證ALIEN RESIDENT CERTIFICATE）」，羅女回答沒有。

員警一聽應是失聯移工，經查發現是印尼籍失聯移工，警詢後依違反入出國及移民法解送新北市移民署專勤隊收容。忻厚成呼籲，若有逾期居留的移工、外僑，儘速前往該管轄地的專勤隊或移民署報到，保障個人權利，平安返回母國。