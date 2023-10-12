【全程字幕】韓國瑜點名國民黨軟弱、令人失望 朱立倫再提邀他當副主席內幕：他主動提的

在野陣營喊話前高雄市長韓國瑜出面擔任整合在野的「桶箍」角色，國民黨主席朱立倫也釋出打算邀請韓國瑜擔任國民黨副主席來促成整合，不過兩人日前談完後仍沒下文，被解讀朱被韓碰了軟釘子。朱立倫今受訪時解釋，副主席的事情其實兩人已經談了幾個月，且是韓的友人向韓建議，韓向他主動提起的，朱也說，韓這幾天會決定。

朱韓10日會面，談及輔選以及藍白合，不過對於朱所提出的副主席邀約，韓後來面對媒體提問未正面回應。韓接受媒體訪問時，還說自己現在沒有任何職務，一心一意要幫助國民黨輔選，如果帶著副主席的框架、職務或者是光環，去進行「藍白合」協調，會被認為是受命而來，表達了對接任副主席的猶豫。

朱立倫今天參加「112年慶祝第71屆華僑節大會」受訪時還原過程，強調他與韓國瑜談論接任副主席的事其實已經好幾個月，最初還是韓的友人建議韓，韓再主動向他提及的，朱表達了非常樂意韓協助黨務，擔任桶箍，協助整合，但是他中間出國了，雖然過程有談過兩次，但還是要等他國外行程完成，他這幾天會做決定。

朱立倫說，韓國瑜不管是任何角色，若能擔任副主席，就是能一起協助黨務工作，協助藍白合工作，即便韓國瑜有任何考量，「他都是我們重要成員。」

朱立倫也提到，最近有很多綠營媒體或特定人士看到韓國瑜出來，都在談陰謀論，這些人都是故意的，自己與韓國瑜談副主席職務的事情，已經談了好幾個月，都是有關角色分工，達成團結一切的目的。

至於「藍白合」進展，朱立倫指出，他一直與民眾黨主席柯文哲保持聯繫，兩人也都有接觸、溝通，最重要的目標就是往一定要合、必須要合的目標來努力，任何想要破壞合作，或破壞團結的私心，都不容許，他與柯一定會全力以赴。

至於民眾黨要求雙方幕僚會議應公開直播，朱立倫說，他不討論細節問題，都尊重侯辦執行長金溥聰與柯辦總幹事黃珊珊的決定，但60％以上的主流民意都希望藍、白合作，因此「藍白合」是一個主要目標，任何破壞這個目標或不讓合作成功的人，都是不容於主流民意與大眾意見。