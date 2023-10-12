考試院院會今日通過，113年第一次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試，定於113年2月3日（星期六）至2月5日（星期一）在台北、新竹、台中、台南、高雄及花蓮6考區同時舉行，其中營養師及護理師考試將首次採行電腦化測驗方式辦理。

考試院說明，為擴展國家考試電腦化測驗，考選部已啟動10年數位轉型計畫，逐步推動擴大電腦化測驗適用類科，除111年增加諮商心理師、臨床心理師2類科，112年更納入中醫師類科，113年將再增納營養師及護理師（第一次及第三次）類科。

考試院表示，為使應考人充分了解電腦化測驗作答方式並熟悉作答介面，考選部全球資訊網設置線上作答專區（首頁＞國家考試介紹＞電腦化測驗專區），提供作答注意事項、常見問答集及模擬作答網站，請應考人踴躍上網查詢練習。

考試院指出，有關各該考試類科之應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。