東管處「月光．海音樂會－永續活動的實踐」，榮獲荷蘭非營利組織「綠色目的地基金會」環境與氣候類2023全球百大目的地故事獎。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

東管處「月光．海音樂會－永續活動的實踐」，榮獲荷蘭非營利組織「綠色目的地基金會」環境與氣候類2023全球百大目的地故事獎。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

東管處「月光．海音樂會－永續活動的實踐」，榮獲荷蘭非營利組織「綠色目的地基金會」環境與氣候類2023全球百大目的地故事獎。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

東管處「月光．海音樂會－永續活動的實踐」，榮獲荷蘭非營利組織「綠色目的地基金會」環境與氣候類2023全球百大目的地故事獎。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處以「台灣東海岸月光．海音樂會－永續活動的實踐」，榮獲荷蘭非營利組織「綠色目的地基金會」環境與氣候類2023全球百大目的地故事獎。東管處長林維玲表示，以月光、天空與海洋作為舞台背景取代一次性舞台輸出印製物，7年的累積下，永續元素已融為月光海音樂活動的DNA。

東管處為了在東海岸推動深度藝術旅遊，將在地文化、在地生活感和自然環境緊密連結，從2015年開始了東海岸大地藝術節，提出了「閒暇哲學、觀光凝視、大地美學」3個核心理念，主張藝術與自然的共生，第2年更融入音樂元素，在都歷遊客中心舉辦「月光．海音樂會」，從此成為東海岸的亮點活動。這個音樂會結合了東海岸獨特的月光海景、多元的音樂藝術表演、藝術市集和展覽等元素，展現東海岸文化的豐富與生活的簡單。

每年選擇6月到9月圓月緩緩升起的日子舉辦月光海音樂會，以月光、天空與海洋作為舞台背景取代一次性舞台輸出印製物，傳遞著月亮的祝福和珍愛大地的精神。同時，宣導環保（除自備個人用品外，市集攤商的徵選也優先考慮與友善環境之環保店家合作，不僅需要使用在地食材料理，也需採用友善環境的包裝產品）、尊重在地文化、愛護自然環境和回饋在地社區的理念，7年的累積與進化下，永續元素已融為月光海音樂活動的DNA。

東管處說明，獲獎故事主軸不是音樂會多盛大、舞台卡司多隆重，而是舉辦大型活動的同時，依舊堅持著減廢、環保、尊重在地文化與土地平衡的核心理念；這是東海岸努力永續生活的每1位夥伴、攤商和每年2萬多名來參加月光海音樂會遊客共同的成果。

2023全球綠色目的地年會（Global Green Destinations Day Conference）於10月8日在歐洲綠色之都愛沙尼亞塔林（Tallinn Estonia）盛大舉辦，並於當地時間10月9日晚會頒發「2023全球百大目的地故事獎」（2023 Green Destinations Top 100 Stories），台灣再次嶄露頭角，共計6個目的地加入綠色目的地比賽與認證計畫並全數獲獎，由交通部觀光署駐法蘭克福辦事處主任謝長明領獎，為8年來台灣最多目的地參與競賽的1年，獲獎數也較2022年增加1倍，成為本年度綠色目的地年會的焦點。