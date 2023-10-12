象徵飯店業界頂尖服務人員榮譽的「金鑰匙」，目前台灣僅有26人，得到該項殊榮的禮賓司服務人員會將「金鑰匙」別針在外套衣領上。一名網友驚喜分享，入住台北漢來大飯店遇到一位「金鑰匙」，對方幫他訂到了一間很難訂的餐廳，讓他覺得金鑰匙真的好神，也引起網友討論。

一名網友近日在臉書社團《好想住飯店好康.踩雷不藏私中》分享，在台北漢來大飯店遇到一位「金鑰匙」，讓他眼睛為之一亮，請對方幫忙訂一間很難訂的餐廳，結果真的訂到了，讓他們覺得「金鑰匙」真的很神。事後那位「金鑰匙」也說「我們不是無所不能，但我們會極盡全能幫助大家！」

原PO表示，台北漢來大飯店的「金鑰匙」會出現在大廳與行政酒廊樓層，想要見一見「金鑰匙」盧山真面目的人可以去找找看。

貼文引起1.1萬人狂讚，「哇！看到這篇才知道我朋友居然是厲害的角色」、「金鑰匙真的很神」、「金鑰匙很厲害，全台只有22位」、「腦袋馬上浮現， 歡迎來到布達佩斯大飯店，裡面的十字鑰匙協會」、「以前看電影：布達佩斯大飯店，就對金鑰匙充滿了好奇；簡直是太神奇」。

國際旅館金鑰匙協會源自講究頂級精緻服務品質的歐洲，至今已有70年歷史，目的是交流專業知識、建立強大人脈，為賓客解決疑難雜症。而要獲頒金鑰匙很不容易，申請入會需有5年以上的飯店旅館大廳工作經驗，其中2年必須擔任禮賓部副主管以上的職位；除旅館業必需的專業知識和職能素養，更需精通2至3種外語，同時有2位現任正式會員推薦，最後經過多項考試、評審後才能入會。