國防部為迅速強化無人機戰力，日前宣布自明年起將向國內廠商採購1779架「軍用商規」無人機，國內自行研發無人機廠商璿元科技看準這波商機，將借重國内資訊大廠宏碁長期在AI領域的成功經驗，優先嘗試導入AI影像自動識別技術，除了物件辨識、環境監測，甚至能自主飛行，有效強化戰場上訊息的感知能力，造就戰場上的決勝關鍵。

宏碁和璿元簽下MOU，讓璿元研發的無人機導入AI影像辨識和環境監測等功能 ，最後能達自主飛行，同時璿元產品也成為首家資安認證的無人機群。（圖／璿元科技）

由於商用軍規無人機導入國防領域中多以偵蒐為主，但在戰場環境複雜的情況下，若戰鬥人員再詳查無人機傳回的畫面，將耗費過多的時間與戰鬥力，因此導入AI功能進行敵方物件，包含人、車、戰鬥裝備等自動識別，並確定位置座標及危害程度，具精準、穩定、即時的特性，可以大幅提升戰場的態勢感知。

國内資訊大廠宏碁公司具有研發AI領域的優勢，璿元科技此次和宏碁簽署MOU，優先嘗試導入AI影像識別技術，除了可準確物件辨識，並進行環境監測，讓系統精準判讀之後，再整合自行研發的無人機飛航管理（UTM）後台系統，讓無人機能夠有序安全的在空中進行操作與飛行，達到自主飛行的強大功能。

加上宏碁在電腦等設備後端維護經驗已達40年，早已具備強大的無人機售後服務能力，也讓外界看好璿元科技和宏碁的合作，將是「強強聯手」，組成具競爭力的國家級團隊。

璿元科技執行長周玉端表示，先前經由飛行測試驗證，已確認璿元無人機透過自行研發的「智慧電池模組」，在載具全機（含影像酬載）導引及遙控控制距離達6公里以上、於地面導控系統操作酬載目獲及目標追尋功能在螢幕上手動或自動選定目標及目標成像可辨識距1公里之標靶符合「NIIRS6」，均符合國軍規範要求。

同時也配合政府政策及落實規範的適用性，為強化無人機資安防護能力，經由「無人機資安聯合檢測實驗室」驗測通過製造商資安成熟度查驗及產品資安測試，所建立的技術能量，可協助業界提升國際競爭力。

目前規劃下個月先針對無人機附加AI功能中的自動敵我識別系統進行實測飛行，初步驗證同時辨識數百個物件的功能，後續將持續推進更嚴苛的環境監測能力，有信心可實現如自駕車 Level 5的自主飛行目標。

另外，該公司產製的無人機亦率先研發國防部於年前無人機（原型機）招標規範未採用之延伸技術規格，諸如：在確認目標後，藉由影像識別技術可進行即時目標物追蹤飛行以避免快速移動之物體無法進行後續定位；機載5G／4G通訊模組，可將前線觀測訊息即時回傳給指管單位獲得同步的情資；尤有甚者，亦具備機間通訊功能，可透過此一通訊方式以一長機多僚機的方式，除可減少無人機操作人員，亦可強化戰術戰法之應用，達到擴大偵蒐範圍的能力。