一名人妻在網上發文，指出連假期間跟老公回婆家，由於婆婆的機車故障但卻想去賣場購物，而老公又賴床叫不醒，人妻便自告奮勇開著老公的車載婆婆出門。怎料2人剛抵達賣場，老公就打電話來責備，不過仍提醒她開車小心。人妻本以為老公是貼心叮嚀，沒想到真正的理由卻讓她傻眼。

一名網友在「匿名公社」發文表示，連假期間她和老公回婆家住了2天，由於婆婆的機車故障，想出門買菜都很不方便，雖然老公有答應婆婆回台北前會帶她去大賣場，但老公隔天卻賴床叫不醒，於是原PO便自告奮勇開車載婆婆去。

原PO表示，她和婆婆剛抵達賣場後，老公就氣沖沖打電話責罵，質疑她為何私自載婆婆出門，並要她開車小心。而原PO也不以為意，繼續和婆婆開心逛賣場，沒想到2人到家時，車都還沒停好，老公就衝出門查看，「不幫忙拿東西一直繞著他的車檢查」。

直到夫妻倆離開婆家後，原PO的老公才臭著臉對她說，「妳很少開車，以後不要碰我的車還載我媽」。原PO本以為老公是擔心她和婆婆的安全，沒想對方竟不耐煩表示，「怕妳A到我的車，車才剛牽不到半年」，讓她當場傻眼。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「傻眼，車只是代步工具。離婚重新找一個」、「爛貨跟窮鬼才在意車子這種身外之物」、「要是我就直接真的讓他車子破洞」、「一個不在乎媽媽也不在乎老婆安全的男人，你還想跟他繼續生活下去？！」、「什麼爛態度，自己媽媽跟老婆沒有車重要是吧？！」、「但凡在意你的男人，只在乎你的安危，其他都是不重要的」。