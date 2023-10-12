新冠肺炎肆虐全球，行政院2020年初編列8393億元的「防治及紓困振興特別預算」，並於今年6月底執行完畢，決算報告今日通過行政院會，將函送監察院。根據執行結果，最終歲入增加、歲入歲出相抵，差短8332億元，以舉借債務8032億元及移用前年度歲計賸餘300億元彌平。

主計總處指出，肺炎特別預算編列情形上，原預算600億，第1次追加預算1500億元，第2次追加預算2099億元，第3次追加預算2595億元，第4次追加預算1599億元，共編列歲出預算數8393億元，以舉借債務8093億元及移用以前年度歲計賸餘300億元因應。

根據執行結果，歲入決算數19億元，較預算數增加19億元，主要是衛福部依法對民眾入住集中檢疫所徵收的費用，以及繳回防疫物資代收款等收入。

歲出部分，決算數8351億元，較預算數8393億元節餘42億元、減少0.5％，主要是農業部、衛福部及勞動部辦理嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興等計畫經費節餘所致。在歲出機關別部分，以經濟部3327億元最多、衛福部2418億元居次，交通部885億元第三，勞動部801億元第四，農業部及其他部會分別為451億及469億元。

在政事別部分，其他經濟服務支出達4484億元最多，接著為醫療保健支出2276億元、福利服務支出801億元、福利服務支出801億元、農業支出449億元、社會救助支出337億元、環境保護支出4億元。 主計總處表示，歲入、歲出相抵，差短8332億元，以舉借債務8032億元，其中舉債實現數為6345億元，1687億元將轉入下年度保留數，及移用以前年度歲計賸餘300億元彌平。