知名網紅「NanaQ」推廣極簡主義聲名大噪，YT頻道吸引超過13萬網友追蹤，常在社群分享日常生活點滴，她透露在大學時菸癮相當重，到了一天一包的程度，如今戒菸後曬出前後對比照，落差大到被網友調侃：「妳這照片不是戒煙，已經是戒毒了」。

NanaQ在Youtube頻道分享一支影片，她表示第一次抽菸是在國中，養成菸癮在大學階段，基本上是一天一包，即便每個月生活拮据，也會省下一筆費用買菸，形容菸癮是「起床抽一支、吃飽抽一支、下課抽一支，用電腦的時候，跟Pocky一樣，一支接一支」，不過如今戒菸成功的她，不僅已經沒有菸癮，還相當討厭菸味。

NanaQ以過來人分享戒菸方法，她表示曾諮詢戒菸門診，當時醫生給了口嚼錠跟貼片，不過用後出現頭暈及心悸的噁心感，不到兩天就放棄，便果斷把菸丟掉，不過這個方法對自控率極差的人而言，根本見不到成效，另外一個就是對外宣布戒菸，藉外力來督促自己，對此，她強調這個方法則是比把菸丟掉還爛。

NanaQ指出除了可以住在禁菸的租屋處，也可以嘗試跟討厭菸味的人同居，這也是跟友人討論覺得最可行的方法，不過自己能戒菸成功，則是採「循序減量法」，呼籲所有癮君子，戒菸不要急，否則可能前功盡棄，接著曬出戒菸前後的對比照，相差甚遠的模樣，讓網友驚呼：「妳這照片不是戒煙，已經是戒毒了」、「這首圖太過震撼」、「直接都質感了起來」、「天啊太勵志了」。

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