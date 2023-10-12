人與人相處難免會發生摩擦，就算是關係親密的情侶、夫妻，也有發生爭執的時候。《搜狐網》命理專欄分享，牡羊座、巨蟹座和獅子座的男性最難以忍受冷戰，其中牡羊座會直接表達不滿、試圖解決問題，巨蟹座渴望對方的關心卻不敢說出口，獅子座則會直接面對衝突，試圖掌控局勢。

▎牡羊座

牡羊男個性強勢、直接，不擅長隱藏情感，很難忍受沉默和冷漠的氛圍，因此一旦和另一半發生冷戰，往往會表現出煩躁，並且選擇主動解決問題，比如直接表達心中的不滿，甚至可能爆發不好聽的言詞，加劇爭吵的緊張程度，儘管這樣容易讓事情變得更加複雜，但仍體現出牡羊男的真誠與坦率。

▎巨蟹座

巨蟹男情感豐富，很注重和伴侶的關係，因此在冷戰中容易感到受傷與不安，往往會表現出極端的情感波動，一下情緒低落，一下又憤怒不已，卻始終選擇沉默和退縮，其實內心非常渴望得到另一半的安慰和關心，又不敢主動開口，巨蟹男內心的矛盾可能導致冷戰時間延長。

▎獅子座

獅子男自信且自負，希望另一半能尊重並崇拜自己，一旦和另一半發生冷戰，就會自尊心受創，他們無法容忍這種情況發生，於是傾向直接面對衝突，以炫耀自身的成就，或試圖掌控局勢來恢復尊嚴、擺脫冷戰，希望對方承認自己的重要性，但這樣自我中心的表現，反而容易使冷戰加劇。