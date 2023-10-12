48歲「小旋風」林志穎挺過去年車禍危機，最近受邀上大陸實境秀《披荊斬棘的哥哥3》，引發不少話題，他的老婆陳若儀9日到長沙打卡，間接表示愛相隨陪老公來工作。在當地時，陳若儀上傳一支影片跟粉絲互動，卻被鍵盤柯南揪出看似懷了第4胎，還有人說光是「坐姿就像懷孕」，釣出陳若儀親上火線回應：「沒有沒有」，並附上哭笑不得的表情。

外形神似林志玲的陳若儀，過去和錢帥君、殷琦組成女團「E-Models」，並在偶像劇《東方茱麗葉》客串，2009年林志穎公開認戀陳若儀，兩人生下長子Kimi後又接連生下雙胞胎兒子Kyson、Kyson。近日陳若儀到長沙陪林志穎錄影，期間不忘曬出一支影片推薦好物，片中她穿著粉色寬鬆睡衣坐在床邊，某些角度看來小腹微凸，孕味濃的模樣引來網友熱議。

陳若儀被指懷孕。（圖／翻攝自微博）

見此，有網友說：「真的好像懷孕」、「可是坐的姿勢也像啊」、「不是衣服，她這個真的就是孕婦狀態」、「你看她坐下去那裡，估計得有5、6個月了」，還有人說不信等著看，「女人一看就知道懷孕了」，陳若儀見此親自滅火說：「沒有沒有」，還曬出另一張穿短上衣照片，刻意秀出平坦肚子否認再度懷孕。

陳若儀留言否認懷孕。（圖／翻攝自微博）

而林志穎過去被問到是否考慮生第四胎？他總表示：「隨緣」，沒有強烈排斥，也難怪網友常敲碗催兩人再生一個女兒。近日林志穎抱著病體上《披荊斬棘3》，表示是為了讓大家知道他的毅力才參加節怒，更公開真實體重降到55公斤，為了增強體力只好增肥，還拉著隊友一起吃，引來俞灝明笑虧：「小志哥是我減肥路上的絆腳石」。