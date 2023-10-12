【全程字幕】國慶焰火專案報告盧秀燕遭指說謊 藍綠議員爆激烈口角 @ChinaTimes

台中市議會今天議程預計進行敬老愛心卡、登革熱疫情等專案報告，但國慶焰火提前施放的議題持續發酵，民進黨議員要求市長盧秀燕說清楚焰火提前施放的決策者、控訴盧說謊，引發國民黨議員不滿，要求回到議程上，雙方一度爆發口角爭執。

民進黨市議員陳俞融指出，觀旅局昨天說焰火提前施放是節目總導演、主持人、焰火處3方共同決定，但此說法遭國防部打臉，到底是哪個單位決定的？且市長一開始說焰火提前施放是因為總統致詞時間太短，但市長是第1位致詞者、時間也不到預定的6分鐘，市長才是第1位沒按表操課的人。

民進黨議員陳淑華則說，焰火要提早施放，市長到底是真的不知道？還是狀況外？這場活動整個場控失靈、沒有備案，才是最大原因。

針對民進黨議員持續質詢國慶焰火活動，國民黨議員陳文政要求回到議事程序，怒批「如果不依照議程講專案報告內容，乾脆大家都亂講就好」、「市長昨天都道歉了，為何還要一直講」，引發陳俞融等人不滿，認為市長應說清楚為何市府前一天說謊，藍綠雙方一度發生口角爭執。最後主席裁示，要求市府針對議員質詢內容回答問題，議程得以繼續。

盧秀燕表示，焰火活動一切都是按照流程SOP走，昨天已說由自己、總統及慶籌會主委負責，也提到台中市府會概括承受，「所有錯都是我們的錯，我們全權負責，與中央無關」。

國慶焰火專案報告盧秀燕遭指說謊，藍綠議員爆激烈口角。

台中市議員周永鴻表示，市長要道歉可以，但不應該以「難道要總統跟市長上台跳舞」、「作東請吃飯」這種嘻嘻哈哈的態度。（林欣儀攝）

民進黨議員周永鴻則說，有網友在他臉書留言指，原本規畫焰火放完要掏出戒指求婚、計畫了半年多，沒想到突然焰火放完了，覺得很傻眼；市長要道歉可以，但不應該以「難道要總統跟市長上台跳舞」、「作東請吃飯」這種嘻嘻哈哈的態度，畢竟這是很嚴肅的事，國內外很多國際人士都在看。