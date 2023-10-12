木柵機廠內主變電站匯流排避雷器絕緣異常，已隔離故障避雷器。（台北捷運公司提供／劉彥宜台北傳真）

列車空調蒸發盤管電磁閥後方的Y接銅管燒銲處冷媒外洩，北捷將重新燒銲、抽真空及回灌冷媒作業。（台北捷運公司提供／劉彥宜台北傳真）

台北捷運近來常於尖峰時間故障，11日晚間文湖線中山國中站至辛亥站軌道出現斷電情形，導致列車停駛，不僅下班民眾塞爆月台，也引起民怨，而板南線則有車廂冷媒洩漏，影響共約1520人。北捷表示，前者為避雷器絕緣異常，將定期檢測及更換，後者則將重新燒銲、回灌冷媒，並針對同車行專案檢查，

昨日晚間6時56分，文湖線中山國中站至辛亥站軌道出現斷電情形，晚間7時9分行控中心立即安排電力完成轉供作業，軌道恢復供電，列車逐步恢復正常班距。有民眾抱怨，等待20分鐘之久，月台已經塞爆。

北捷表示，昨日受影響人數約1300人，經維修人員連夜緊急搶修後，研判為木柵機廠內主變電站匯流排避雷器絕緣異常，已隔離故障避雷器，確保營運正常，後續將定期檢測及更換，避免類似情況再度發生。

北捷指出，至於昨日晚間7時24分，板南線台北車站往南港展覽館方向，一部列車第四節車廂冷媒洩漏，行控中心依照SOP請車上約220位旅客換乘後續列車。

北捷說明，列車送回機廠後，經維修人員確認異常原因，為該部列車空調蒸發盤管電磁閥後方的Y接銅管燒銲處冷媒外洩，將重新燒銲、抽真空及回灌冷媒作業，未來針對相同車型車對進行專案檢查，以減少類似情形再發生。