國艦國造洩密風波延燒，「戰鬥藍」召集人、中廣董事長趙少康11日要求調查潛艦專案召集人、前參謀總長黃曙光，民眾黨總統參選人競選總幹事黃珊珊今天在首度臉書發聲，「我的哥哥黃曙光一生清廉、為國奉獻」，黃家三代共有十二個職業軍人，一輩子都在保家衛國，不容汙衊。

黃珊珊在臉書貼出自己與黃曙光及母親的合照，發文強調，「國家利益高於政黨利益，一直都是黃家DNA」，她的哥哥黃曙光一生清廉、為國奉獻。過去幾年，看到他不眠不休、忍辱負重完成潛艦國造的重要任務，前段期間還曾因各種黑函抹黑，遭到國安及調查單位調查，連我的銀行帳戶也都被調查。

黃珊珊指出，「作為軍人家庭的一份子，我義無反顧，必須出聲向社會報告：黃家三代共有十二個職業軍人，一輩子都在保家衛國，不容汙衊」，這不只是在為家人說話，也是在為無數克盡職守的軍人說話。

黃珊珊說，該說清楚就說清楚、該調查就調查，民間人士與民意代表間的糾葛，本應由司法儘速釐清，如有不法就儘速法辦，無論是誰涉及不法，都應勿枉勿縱！

黃珊珊指出，台灣國際處境艱難，取得軍備實屬不易，立法院基於監督職責亦屬正當。然而，她盼望所有的公共討論，皆應本於國家利益為先，不應被任何政黨利益或個人恩怨所影響。

黃珊珊說，至於等而下者：以國家利益為名、掛羊頭賣狗肉，進行政黨政治操作、乃至私人恩怨的牽扯，實非國家社會之福。民主的過程是團結的考驗；以撕裂社會為志者，終需接受民意的檢驗。