高雄黃姓男子2022年3月騎機車在某捷運站外故意撞倒1名趕上學的女高中生，直接在人行道上指侵得逞。黃男落網後遭羈押，最後以30萬元交保，但一周需三次向派出所報到。日前傳出，他右手中指在維修機車不慎遭鏈條捲入斷指，向高雄地院申請撤銷報到處份後獲准，可抗告。

2022年3月16日清晨，黃男刻意穿著黑衣黑褲、戴手套，從住家騎機車外出隨機尋找下手目標，一路騎到某捷運站附近，看見身穿制服的高中女學生獨自揹著書包走在人行道上，竟出其不意騎車從後方衝撞女學生，撞倒對方後，直接撲上用手摀住她的嘴，接著用手指性侵得逞。

案發當時，女學生雖在人行道上拼命掙扎喊叫，但清晨大街上杳無人煙，直到1、2分鐘後終於有晨運路人經過，黃男這才罷手。落跑前，黃男還莫名其妙對女學生喊「不要跟他在一起！」

女學生受辱後哭著跑回家，在雙親陪同下報案。警方調閱案發現場附近監視器畫面循線找上黃男，在黃男父兄指認下，黃男這才俯首認罪。

監視器畫面顯示，狡猾的黃男出發前換上黑衣黑褲，還刻意用安全帽擋住車牌，甚至做案時還戴著工業用棉質手套。逃離現場後，還立刻換上淺色衣褲，連車牌也不遮。

黃男偵訊時坦承不諱，表示很後悔，但強調本身有經濟壓力導致失眠，長期服用安眠藥，當天精神不濟，才將女學生誤認為前女友犯案；至於最後撂下一句「不要跟他在一起」，則是為怒嗆情敵。檢方複訊後認定黃男是隨機犯案，有隨機再犯和逃亡之虞，為了維護婦女安全，向高雄地院聲請羈押獲准。

黃男事後成功以30萬元爭取交保，但高雄地院規定他每周一、三、五晚間8點需到指定派出所報到。

日前，黃男因修理機車鍊條，不慎導致右手中指遭捲入斷裂分離，經送醫急診並急救手術後，木前將右手中指保存在腹部，後續仍須治療，他為此向高雄地院申請撤銷報到處分。

高雄地院考量他的人權，認為他沒有繼續到派出所報到的必要，因此撤銷處分，可抗告。