蔡尚樺（中）與谷阿莫（右）、大軍因節目結緣。（打鐵健身提供）

「演藝圈斜槓代表」蔡尚樺，曾以《全民星攻略》與曾國城一同獲得金鐘益智及實境節目主持人獎，同時也是知名新創集資公司「貝殼放大」創意長。今（12日）宣布斜槓人生再＋1，成為台灣連鎖健身工作室的行銷長、發言人、董事會成員。

打鐵健身的創辦人呂宇晟，是憑藉網路節目「負評飯店」裡頭天兵可愛形象吸粉無數的大軍，執行董事則是在YT有百萬訂閱的超級網紅谷阿莫。三人因節目結緣，大軍希望能在谷阿莫原先就有的網路自媒體高流量和品牌建立經驗之外，再多結合傳統媒體及跨界整合的影響力。力邀蔡尚樺合夥加入，不僅擔任集團行銷長、發言人，同時更成為董事會成員。

蔡尚樺戲稱自己本來是弱雞，加入打鐵根本是老天有心要給她考驗，「以後不每天去打鐵健身房報到，練出三頭肌和腹肌很難交待過去」。也因為要顧及演藝圈本業和貝殼放大及打鐵健身的新職務，決定完成在T1籃球聯盟的階段性任務，以後依舊是台籃忠實球迷。

對於蔡尚樺的加入，大軍充滿期待，「我們打鐵健身陽剛味太重，需要女力來綜合一下」，谷阿莫也笑說：「之後會找尚樺一起來錄頻道，我會開發出她不一樣的面向」。