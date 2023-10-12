首屆「TTXC台灣文化科技大會」10/7開幕首週末即突破80萬人次參與，其中音樂類活動Takao Rock打狗祭也吸引10萬人次，接續上場的是在各城市場域的「城市解壓縮Mixtape:CITY'S PARTY.zip」派對活動。10/14、15日於中央公園特別企畫「建立前往東京的最佳捷徑- 咖哩祭りCURRY UP!!!」，除了邀請台灣及日本共8組樂團演出，更安排藴育日本文化之一的「咖哩」主題市集，總共19家台日人氣名店，還有咖哩相關的選物店，在中央公園一次「解壓縮」通通收集。

「城市解壓縮」派對活動。10/14、15日於中央公園特別企畫「建立前往東京的最佳捷徑- 咖哩祭りCURRY UP!!!」（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化部長史哲表示，首屆「TTXC台灣文化科技大會」除了展演最尖端的文化科技，國際交流也是重要的文化內容展現。另一項重頭戲就是「城市解壓縮」系列派對活動，以台日合作為首發場主題，把東京的咖哩名店、藝術創作者、樂團，全部都邀請到高雄來，深化民眾台灣與日本的文化內容交流，以咖哩為題的主題市集，保證好吃、好玩、好聽，僅此一檔，錯過就不再！

以名古屋為據點的音樂家GOFISH的咖喱店，同時身為NICE VIEW主唱和吉他手而聞名的（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市長陳其邁表示，這次TTXC在高雄舉辦，因應多元豐富的活動類型，要再次將中央公園進行「城市解壓縮」，讓公園除了市民朋友休憩功能，還有更多文化內容的國際交流。陳其邁呼籲，精彩的咖哩主題音樂盛宴免費入場，完全是讓人大呼「怎麼可能」的夢幻組合，請大家一定要把握機會來參加！

日團Yogee New Waves其中主唱角舘健悟正以個人編制進行巡迴中（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化局說明，這次特別與日本東京最大級線上藝文媒體「CINRA」合作，以「咖哩，不只是咖哩」為發想概念，將咖哩主題延伸圍繞音樂、創作、藝術等不同面向，台灣也集結各領域的一時之選和日本朋友做交流。音樂類有來自日本知名的樂團演出，以Neo City Pop為代表曲風的日團Yogee New Waves其中主唱角舘健悟正以個人編制進行巡迴中，Yogee New Waves今年3月來台灣開唱，開賣即秒殺。本次將巡迴其中一站留給了高雄，台灣樂迷感到十分驚喜。以及受到許多台灣音樂人喜愛的VIDEOTAPEMUSIC （with Emerson Kitamura），以音樂人兼任影像導演的角色，透過巧妙運用影像和音樂，創造出一種獨特的情感，呈現出獨一無二的異國舞曲音樂。此外，代表台灣的樂團東京中央線是第30屆金曲獎演奏類最佳專輯獎得主。成員三人雖然皆來自日本，卻都已經在台發展多年。同時也都是生祥樂隊的樂團成員，樂隊名稱來自貫穿東京市的鐵路系統，被稱為中央線。

VIDEOTAPEMUSIC，以音樂人兼任影像導演的角色，創造出一種獨特的情感。（圖片來源：高雄市文化局提供）

除了音樂演出，這次的咖哩主題市題特邀日本咖哩名店使用台灣在地食材料理出高雄限定咖哩菜單，更邀來咖哩好朋友的日本藝術家、創作者，探究日本風格獨具的咖哩文化魅力。來自東京吉祥寺人氣咖哩店piwang（ピワン），IG追蹤人數超過一萬，許多台灣人氣咖哩店老闆致東京取經必須朝聖的咖哩店。而terrapin curryshop（カレーの店 てらぴん）則是以名古屋為據點的音樂家GOFISH的咖喱店，同時身為NICE VIEW主唱和吉他手而聞名的，又因酷愛咖哩時常帶著演出出攤，完全體現將音樂和咖哩完美融合。台灣則廣聚全台灣北中南咖哩店家大連線，從台北的小仺館ココクラ、通庵 熟成咖喱 (台北/台中)、朱雀 Suzaku Curry Shop；雲林拍拍聚樂部；台南的咖哩鬥陣等；高雄恩美刈包則是推出本次活動限定咖哩口味刈包迎戰。

高雄恩美刈包則是推出本次活動限定咖哩口味刈包迎戰。（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化局補充，現場選物店家也會帶來許多與咖哩相關的原創作品，並且許多咖哩店家老闆也熱愛音樂和藝術創作，更加碼帶來DJ及T-shirt噴漆等演出，要來到現場才能看到不同的文化內容帶來的驚喜。TTXC接下來到10月22日前，更多精彩活動不間斷，歡迎大家親自到現場見證文化科技多元豐富成果。詳情請洽TTXC台灣文化科技大會官網( https://ttxc.tw/ ）