「近5個月有11款新的紙菸上市，都沒有經過健康風險評估審查！」新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍認為應該全面禁售紙菸、禁絕二手煙害，如果「無二手煙之島」無法馬上實現，要求國健署對於所有菸品包括市占率最高、最毒的紙菸，都應該做健康風險評估審查。

媽媽志工高喊「紙菸最毒，國民健康被葬送！」要求所有紙菸做健康風險評估。（圖片來源：新北市家長志工教育成長協會提供）

媽媽志工高喊「紙菸最毒，國民健康被葬送！」要求所有紙菸做健康風險評估。（圖片來源：新北市家長志工教育成長協會提供）

何若萍理事長今天帶領數十位媽媽志工召開記者會，提出三大理由：一是紙菸最毒。二是美國從2007年起，新上市所有菸品都要做風險評估。三是台灣紙菸商機每年高達2000億元，非紙菸占不到1%。因此從毒害、市占及借鏡美國，媽媽志工要求所有紙菸都要做健康風險評估。

新修正的《菸害防制法》今年3月22日公布施行，國健署以健康風險評估審查對加熱菸卡關。但台灣每年有2萬4000名死於吸菸，3000名死於二手煙害，每年因二手煙罹病約15萬至23萬人，平均2至3分鐘就有1名不吸菸者因他人吸菸而罹病，政府卻未將紙菸納入風險評估。

為凸顯荒繆，何若萍指著仿製超商的菸架，拿出紙菸盒逐一放上去，4月和5月各上架3款，8月上架5款，這些新上市紙菸沒有任何一包經過風險評估審查。她強調，媽媽志工的目標是讓台灣成為無二手煙之島，在還沒有全面禁售紙菸之前，應該對所有紙菸做健康風險評估審查。

何理事長指出，台灣每年的菸品商機高達2000億，扣除1%的其他菸草產品，99%都是紙菸市場！她特別用山東大餅象徵紙菸利益，切除1%的非紙菸市場，用一支骨董天秤鉤起這塊山東大餅，另一端象徵國民健康的秤頭砝碼立刻彈飛，如此大的利益，果然導致國民健康徹底被犧牲！

紐西蘭已經立法全面禁售紙菸，英國首相也表明要向紐西蘭學習，在設定的期限內規劃落日條款，讓英國有朝一日能夠全面禁售紙菸；何理事長認為紐西蘭能，英國能，為何台灣不能？她說：「守護國人的健康1%都不能少！守護孩子的健康一刻都不能等！」

何理事長帶領數十位媽媽志工高喊口號：「紙菸最毒，全面禁售！」「紙菸最毒，為何不做風險評估？」「年賺兩千億，國民健康被葬送！」。她沉痛呼籲各政黨不應該接受特定業者關說，護航紙菸不用進行健康風險評估，把國民健康當成犧牲品，讓最毒的紙菸繼續大賺毒害全民。

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