勃肯周二最終將IPO價格定在44至49美元區間中間的46美元，周三開盤交易即跌到41美元。

根據LSEG的數據，勃肯在周二定的IPO價格，周三的開盤價即下跌11%，成為近年來表現最糟的IPO之一。

就在幾周之前，晶片設計公司安謀(Arm)、食品配送公司Instacart、行銷自動化平台Klaviyo也在市場高調地IPO，這些公司的股票自IPO以來，多呈現下跌的局面，顯示投資人的需求疲弱。

Great Hill資本的董事長Thomas Hayes說，這顯示，估值對這些公司是毫無意義的，特別是身處低迷的市場之時，還有很多更便宜的股票。

以周三的收盤價來計算，勃肯的市值超過80億美元。而法國首富阿爾諾(Bernard Arnault)和LVMH集團所支持的L Catterton，在2021年以43.5億美元收購勃肯多數股權，目前的市值仍為當初收購的2倍。L Catterton仍持有勃肯約83%的股權。

勃肯以製造軟木的休閒鞋知名，公司成立於1774年德國的 Langen-Bergheim小鎮，勃肯家族人士目前為第六代經營。

在賣給LVMH集團之後，勃肯開始與迪奧(Dior)、Stuessy、Manolo Blahnik等時尚品牌合作。今年上映的熱門電影《芭比》，女主角於最後一幕腳穿粉紅色的勃肯鞋，雖然為置入性行銷，但也引發廣泛關注。

勃肯此前揭露，在截至六月底的九個月當中，營收成長21%，達11.2億歐元；不過同一時期淨利下跌20%，至1.0億歐元。