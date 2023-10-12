基隆市政府致力提升公立幼兒園的學習環境，近日斥資400萬元打造中華國小附設幼兒園的戶外兒童遊戲場落成，並於日前通過設備檢驗，現已可供該園幼生使用。新的遊樂場將本來閒置的角落空間再利用，利用現場環境改建溜滑梯等設施，讓小朋友有更多放電空間。
中華國小煥然一新的遊戲場，除了巧妙的利用地勢落差，設計溜滑梯及攀爬架，並在狹長的空間設置觸覺步道體驗區，使得原先校園內難以運用的畸零空間得到最大程度的利用外；在視覺上還充滿著海洋元素，讓小朋友在活動筋骨的同時，彷彿沉浸在海底世界。
一名家長陳媽媽說，爸爸媽媽最在乎孩子的安全及發展，送小孩來幼兒園除了在教室裡玩，還有一個這麼好的空間讓他們爬上爬下的放電，晚上也會比較好睡。
中華國小校長詹麗娟表示，自從新的兒童遊戲場落成後，小孩們每天都好興奮，玩得不亦樂乎，而且新的設施安全、堅固，老師也更能放開手腳讓孩子探索，並且旁邊就有設洗腳池，小朋友可以直接把手腳洗乾淨再進教室，真的很方便。
教育處長劉美蘭表示，孩子要長得好，活動空間不可少。有安全、美麗又好玩的遊戲場，有利幼生良好的身心發展，市府一定會持續精進，營造家長放心、幼生開心的學習環境。
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