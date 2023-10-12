據最新報告顯示，大陸2023年應屆生平均招聘月薪1萬342元（人民幣，下同），較2021屆上漲1050元，創下近年新高。其中以北京應屆生招聘月薪1萬3283元在全大陸居首。專家表示，這反映了國內經濟穩定和大學畢業生的優質供給。

根據《全國大學畢業生就業趨勢與展望2023》顯示，相比2022屆，2023屆大學畢業生招聘薪資和期望薪資略有下降，但較2021屆有明顯提升。具體來看，2021屆學生職缺的平均招聘月薪9292元，2023屆為1萬342元，相當於3年上漲1050元。

另外看到2021屆大學畢業生期望月薪為7417元，2023屆為8033元，3年來也上漲616元。整體來看，應屆生期望薪資均低於招聘薪資，表明應屆生求職時對薪資的期望非常理性。

從地區分佈看，北京以1萬3283元的平均招聘月薪位居第一；深圳、上海分居第二、第三；杭州、合肥、南京、西安、蘇州位居第4至第8位，均超過大陸平均水準。

從行業分佈看，網路業仍是持續釋放就業機會最多的行業，但近3年出現明顯下滑態勢，反觀醫療健康、機械製造、電子通信、能源化工等近年國家重點發展的行業對應屆生需求占比增長明顯。

再從細分行業看，人工智慧在平均招聘月薪位居第一，其他如區塊鏈、養老服務、航空航太等新興領域也表現出較高的薪資水準和增長幅度。