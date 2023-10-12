中視《飢餓遊戲》本周日（15日）大玩變裝秀，主持群與來賓孫鵬、王上菲、李岳、小優、倪暄在古蹟建築物前錄影，復古味十足。其中，資深男星孫鵬和孫協志被製作單位暗指是演藝圈的「古蹟」，所以派2人擔任隊長，此舉令他們相當不是滋味。
蔡黃汝穿上華麗旗袍、披上絨毛披肩化身貴婦，卻被王仁甫笑稱是「狐狸精」，王還動起歪腦筋，試圖在艷陽底下拖時間，想讓敵隊的蔡黃汝中暑，以降低戰力，極有心機的行徑讓蔡黃汝崩潰：「好熱啊，快中暑了。」
峮峮選擇素雅的純白旗袍，穿起來超顯氣質，王仁甫指著峮峮說：「旁邊這個是我十三姨。」當換倪暄出場，王仁甫又瞬間被吸引，直呼：「哇！這個腰。」還馬上問她「有沒有考慮要當十四姨」，王仁甫見一個愛一個的行徑，笑說：「再玩下去不得了，有一個真正大（季芹）的在家裡，玩太多了會被罵。」
選隊友環節，孫鵬表示隊員都要選女的，孫協志點出：「他每次來都按照自己的喜好，沒有在管遊戲規則。」最後孫鵬還不斷暗示想與峮峮同隊，被眾人質疑像是來選妃。《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出，隔週六晚間8點中天娛樂台也有播。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。