峮峮（左起）、小優、李岳、王仁甫、孫協志、孫鵬、王上菲、許孟哲、倪暄、蔡黃汝在《飢餓遊戲》大玩變裝秀，復古味十足。（中視提供）

王上菲（左起）、峮峮、小優、倪暄、蔡黃汝穿旗袍亮相。（中視提供）

倪暄穿旗袍大秀好身材。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》本周日（15日）大玩變裝秀，主持群與來賓孫鵬、王上菲、李岳、小優、倪暄在古蹟建築物前錄影，復古味十足。其中，資深男星孫鵬和孫協志被製作單位暗指是演藝圈的「古蹟」，所以派2人擔任隊長，此舉令他們相當不是滋味。

蔡黃汝穿上華麗旗袍、披上絨毛披肩化身貴婦，卻被王仁甫笑稱是「狐狸精」，王還動起歪腦筋，試圖在艷陽底下拖時間，想讓敵隊的蔡黃汝中暑，以降低戰力，極有心機的行徑讓蔡黃汝崩潰：「好熱啊，快中暑了。」

峮峮選擇素雅的純白旗袍，穿起來超顯氣質，王仁甫指著峮峮說：「旁邊這個是我十三姨。」當換倪暄出場，王仁甫又瞬間被吸引，直呼：「哇！這個腰。」還馬上問她「有沒有考慮要當十四姨」，王仁甫見一個愛一個的行徑，笑說：「再玩下去不得了，有一個真正大（季芹）的在家裡，玩太多了會被罵。」

選隊友環節，孫鵬表示隊員都要選女的，孫協志點出：「他每次來都按照自己的喜好，沒有在管遊戲規則。」最後孫鵬還不斷暗示想與峮峮同隊，被眾人質疑像是來選妃。《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出，隔週六晚間8點中天娛樂台也有播。