巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas）武裝分子突襲以色列並劫持人質，以色列採報復行動轟炸加薩走廊；美國國務卿布林肯今天赴以色列執行中東任務，以防止更廣泛的戰爭爆發。

綜合路透社與法新社報導，為表達華府對中東最親密盟友的團結，布林肯（Antony Blinken）將會見以色列高層，可能包括總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），以討論進一步加強軍援。

布林肯在登機前對媒體說：「我要傳達一個非常簡單而明確的訊息…美國有以色列的支持…我們也決心確保以色列能獲得自衛所需的一切。」

他將與美國區域盟友合作，試圖營救以色列稱遭哈瑪斯俘虜的100多人，其中有些可能是美國公民。美國國務院一名高官說，布林肯在短暫停留以色列與約旦後，將訪問此區其他國家。

白宮今天宣布，「若有需要」，除了已經派遣的一艘航空母艦外，美國海軍也準備向中東地區派出第二艘航母。

同時，美國國務院表示，在暴力攻擊中喪生的美國公民人數增至「至少22人」。目前據信還有為數不明的美國人質落入哈瑪斯手中。

被問及華府是否主張當以色列對加薩走廊展開預期的地面行動時應有所克制，布林肯表示，以色列會尊重國際法，並努力避免平民傷亡。

布林肯說：「我們知道以色列將採取一切可能預防措施，如同我們一般，再次強調這也是我們與行為令人髮指的哈瑪斯和恐怖組織的區別。」

布林肯這趟首要任務是傳達嚇阻訊息，大致是針對伊朗和其背後撐腰的團體，諸如黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等，以防止更廣泛的戰爭爆發。

拜登尚未公開懇請以色列自制，以避免加薩走廊巴勒斯坦平民的傷亡。目前也不清楚布林肯在閉門會見以色列官員時，是否會發出這般呼籲。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1121012