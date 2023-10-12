一名30多歲女子每當生理期來都吃止痛藥來緩解不適，但某次因生理期時間較長，多吃了2天止痛藥，等經期結束後，女子一周仍然肚子痛，直到痛到吃不下才就醫。胃腸科醫師葉秉威表示，他幫女子照胃腸鏡後發現，其整個胃、十二指腸、迴腸及盲腸都是止痛藥造成的潰瘍，而止痛藥、尤其是非類固醇類消炎止痛藥（NSAID）是很傷腸胃的，民眾務必小心使用。

葉秉威在其臉書粉專「胃腸專家 葉秉威醫師」表示，雖然NSAID非類固醇類消炎止痛藥效果很好，每當肌肉挫傷，運動傷害或經期來，吃個幾天症狀就會好很多，但其實這藥是很傷腸胃的。以前他在大型醫院時，每1～2周總有吃止痛藥吃到胃出血的老人家從急診轉入病房，在做完內視鏡止血後，他總會提醒病患「別亂吃止痛藥，年長者的身體是很脆弱的。」

葉秉威強調，止痛藥不只會造成胃潰瘍，甚至會導致黏膜保護力較弱者的整個小腸、大腸都產生潰瘍。患者若非吃不可，可以考慮搭配胃藥一起吃。此外，它也很傷腎，吃藥時間較長很容易造成腎損傷，而腎損傷就無藥物可以幫忙了。但這次的案例卻讓我開了眼界，原來止痛藥的胃腸傷害並不是高齡患者才會比較嚴重。

因此，葉秉威提醒，服用止痛藥，務必要按照醫師指示使用，非必要就該停藥。如服藥過程有產生腹痛、黑血便或小便量減少等，請務必停藥回診。