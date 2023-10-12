還路於民！桃園捷運綠線G08站位處桃園區中正路舊永和市場，9月已完成地盤改良作業，新生路至和平路間道路將於13日恢復正常通行，道路規畫寬4.5公尺及兩側人行道、騎樓1.5公尺，有助於維護用路人的步行環境，並減少交通事故發生。

桃園捷運綠線G08站鄰接道路因路幅僅15公尺，隧道於道路下方採上下疊式通過，故必須進行地盤改良後，才可進行潛盾機檢測及零件更換。為減少地盤改良期間交通不便，施工團隊召開多次協調會議，歷時1年3個月的時間，共計變更3次車道配置後，終於提早1個月將道路復舊，恢復正常通行。

捷運綠線自慈文路起沿著中正路至桃園火車站止，為桃園最繁忙路段之一，但此區路幅約僅15公尺，雙向僅各1車道，為因應道路條件，此部分的地下段捷運工程採取幾項措施來克服，首先在隧道部分從平面轉立體的疊式隧道（隧道設計採上下重疊），第二採用國內捷運最大隧道斷面，解決消防及逃生動線問題，第三將不同於路幅較大的車站可設置於道路下方，G08及G09站僅能利用道路旁的用地設置車站，但就因道路旁設置車站，導致潛盾機在鑽掘過程中，無法如G11及G12車站，可在車站內部進行潛盾機檢測及零件更換，必須占用道路進行地盤改良後，才可以在中正路下方進行檢測及更換。

捷運局長劉慶豐表示，自去年7月起為完成地盤改良，同時維持雙向兩車道通行降低對行車的衝擊，採用道路左側、右側及中間三階段調整車道配置，來施作地盤改良，期間也回應民意持續檢討，退縮圍籬增設行人通道，降低對行人及交通衝擊，終於即將在今年10月13日完成G08站的地盤改良工作，將道路圍籬撤除，恢復原本的正常道路供民眾使用，感謝周邊民眾及用路人這段時間的體諒。

劉慶豐說，捷運綠線所行經的市區道路，幾乎皆為桃園市道路最為繁忙的路段，施工期間雖然會對用路人造成不便，但捷運局將秉持以行車及用路人影響最小的原則，進行圍籬架設及施工，並要求施工廠商在有影響民眾的部分儘速完成，還路於民，而G08站車站部分，目前也將在今年完成開挖作業，逐步完成捷運綠線通車目標。