南韓啦啦隊女神李多慧，自今年4月加盟中職「樂天女孩」便在台掀起一股「李多慧旋風」人氣相當高；然而，近期她被捕捉到與一名韓國男子互動親密，且手上還疑似帶著對戒，對此，李多慧經紀人做出回應了。

根據《壹蘋新聞網》報導，李多慧3日被直擊與一名身高約200公分的韓籍男子在水果攤試吃水果，過程中男方將芒果皮剝下餵李多慧，在李多慧吃完後，男方也接著吃；此外，兩人還被發現疑似帶著對戒。

對此，李多慧經紀人史丹利解釋，該名男子是李多慧的韓國經紀人，平常幫忙攝影及安排行程，戒指也不是對戒，強調李多慧目前單身，至於兩人一起吃水果，經紀人則表示，工作結束後帶他們買水果和生活用品，老闆熱情切芒果給大家吃。

事實上，李多慧曾在影片中透露自己的理想型，包括要會顧家、相處合得來以及能接受她的個性，對於長相和年紀沒有任何限制，認為心靈契合更重要，而她也坦言，自己對婚姻相當憧憬，希望能有個屬於自己的家庭，至於小孩她則說：「至少要生3個，多的話想生5個或以上」。