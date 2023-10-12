原職為中研院基因體研究中心特聘研究員的陳建仁，月薪上看新台幣49萬元，他在1月以「借調」的方式出任行政院長，不願請辭原本的學術職務，當時雖引起批評不斷，但執政黨不為所動，院方也只能配合辦理，最後因此不了了之。媒體再度詢問這項議題，院方今(12)日回應，陳建仁依照規定「借調」閣揆，沒有問題。

根據中研院評議會在2006年4月通過的組織規程修訂，具諾貝爾獎級學者資格者，聘用為「特聘研究員」，可不受年齡限制。這項條例在修訂後公告時，引起批評聲浪不斷，主要在於這項職位的薪資條件極為優渥，對比一般研究員每月薪水最高可領10萬左右，特聘研究員則分0到8級，月薪可領13萬到49萬元不等，薪資幅度寬，退休俸則與研究員相當。而根據政府資料開放平台統計數據顯示，截至去年9月21日止，中研院特聘研究員共有98人。

就陳建仁的特聘研究員職務現況，中研院年初說明，陳建仁現為中研院基因體研究中心特聘研究員，總統府已於112年1月27日來函，借調其擔任行政院院長。

至於「借調」爭議，學界大多認為，特聘研究員並非榮譽職，與行政院長職位一樣，都是給薪的正職專任職務，必然不能兼任兩職，但薪水待遇如此之好，相信陳建仁不會選擇辭職。

中研院人事室主任周佩芳表示，大部分的政府官員都是以留職停薪的方式借調，陳建仁就依照規定借調當行政院長，沒有什麼問題。