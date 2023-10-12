國1湖口段「4大2小貨車」連環撞！車流紫爆回堵10K 11:502023/10/12 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1湖口段「4大2小貨車」連環撞！車流紫爆回堵10K。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1南向88K、湖口服務區路段，今（12日）上午10時52分，發生4大貨車、2小貨車追撞事故，占用內側2線車道，後方車流嚴重紫爆，回堵10公里，目前相關單位已到場處理中，詳細事發原因及人員傷亡仍待釐清，請用路人小心駕駛。 國1北上彰化段「小貨車自撞」翻覆占2線！回堵4公里 老司機心碎！近百警力突擊萬華「色情大樓」50餘名賣淫女、嫖客遭逮 老公偷存私房錢！人妻討拍「覺得被背叛」全網不挺無情撻伐 #國1 #湖口 #大貨車 #連環撞 #紫爆 也許您會感興趣 推薦閱讀 連假首日！國3北上後龍段「2大貨車」追撞 全線道封閉 07:352023/10/07 社會 國1北上彰化段「小貨車自撞」翻覆占2線！回堵4公里 09:392023/10/12 社會 中秋連假第2日國道交通量最少 這16處路段注意塞車 19:362023/09/29 生活 未保持安全車距 國1鼎金路段4車追撞2人送醫 19:322023/10/04 社會 國3樹林路段7車連環撞！1女噴飛路面慘死 3人受傷送醫 08:332023/09/30 社會 大貨車台62線擦撞路邊牆面 石棉瓦散落砸中7車 20:062023/10/07 社會 上班族注意！國3北向鶯歌段「7車連環撞」 車流回堵5K紫爆 08:372023/10/02 社會 板橋環河西路4車連環撞 小客車起火3人受傷送醫 20:402023/09/28 社會 國1北上鼎金路段「多車追撞」！車流回堵5公里 10:162023/09/25 社會 貨車事故暫停內側車道 「後方5車連環撞上」 1女子噴飛車外身亡 11:562023/09/30 社會 收假上午國1多起意外 下午這11路段將現塞車潮 13:292023/10/01 生活 連假首日上午國道局部壅塞 午後車流再出籠 11:072023/10/07 生活 國1北向泰山段「1大1小車追撞」 車流回堵5公里 08:552023/10/02 社會 國慶收假國道埋10地雷路段 國5北上恐狂塞11小時 08:542023/10/10 生活 國1楠梓段3車追撞 孕婦不適與幼童骨折受傷送醫 19:572023/09/27 社會 駕駛聞煙味立馬逃！ 國道小客車燒得只剩外殼 18:082023/09/25 社會 國慶連假第3天 國1小客車自撞護欄回堵6公里 13:242023/10/09 生活 國慶焰火在台中！估國1台中都會段10／10塞到晚上10點 11:452023/10/05 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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