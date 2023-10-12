國1南向88K、湖口服務區路段，今（12日）上午10時52分，發生4大貨車、2小貨車追撞事故，占用內側2線車道，後方車流嚴重紫爆，回堵10公里，目前相關單位已到場處理中，詳細事發原因及人員傷亡仍待釐清，請用路人小心駕駛。

國1北上彰化段「小貨車自撞」翻覆占2線！回堵4公里
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