徐乃麟（左）和潘若迪合跳機車舞，被稱讚可愛。（艾迪昇傳播提供）

小S（左起）、潘若迪、派翠克一起尬舞。（艾迪昇傳播提供）

Lulu（左）跳潘若迪的機車舞，律動感備受稱讚。（艾迪昇傳播提供）

「亞洲有氧天王」潘若迪出全民運動舞曲〈Here We Go〉，單曲MV搭配「機車舞」一上架，就引發社群媒體跟跳風潮，潘若迪演藝圈一干好友隨他起舞，總共破70位藝人跟上「機車舞」旋風，合跳影片不到半個月已突破887萬觀看人次。

潘若迪女兒「拉拉」幫老爸宣傳不遺餘力，到學校、安親班教同學機車舞律動，這股旋風也吹進幼幼世代，不少幼稚園、兒童YouTuber開始跳起機車舞，潘若迪開心表示，希望能藉由這首歌、這段舞蹈帶起全民運動風潮，讓全民都透過簡單的律動，達到運動效果。

潘若迪每日在社群平台發布2則藝人跟跳影片，每則都獲得極大回響，現在已經成為粉絲、觀眾每天必看影片，甚至還敲碗潘若迪能解鎖更多藝人，其中演藝圈天王吳宗憲、徐乃麟最讓粉絲出乎意料，平日鮮少展現舞技的兩人，一跳立刻吸引眾路人喊「怎麼可以這麼可愛」。

小S誠意滿滿展現大長腿，舞技博得滿堂彩；Lulu（黃路梓茵）和陳漢典雙雙備受稱讚，被粉絲認可律動感很和諧，畫面超好看，陳漢典回應網友，聽完潘若迪新歌「滿腦子都是here we go. Here we go. Here we go here we go now.」；另外薔薔、林襄、夏語心、舒子晨、白家綺、徐凱希、張文綺等女藝人，也都各有支持者按讚。

「亞洲舞王」羅志祥近日也在社群平台發布「機車舞」支持好友出單曲，他在既有舞蹈加上幾個自己的動作，流暢又動感的舞技，引得粉絲驚喜連連，留言大讚「進階版耶」、「多了好幾個串連動作」，還敲碗2人合體，也有粉絲開玩笑稱羅志祥「有想要把潘帥做掉的fu」，潘若迪對此表示，感謝所有網友的支持、關注所有藝人的跟跳影片，「大家有關注，我的目的就達到了，最重要的是要讓所有人能跟著一起動」。

機車舞在各世代都掀起熱度，在YT以改編各式洗腦舞曲，深受兒童歡迎的YouTuber泡泡哥哥，也在網路上拍攝「機車舞」帶動跳影片，潘若迪開心說，運動不分年齡、男女老幼，從現在開始動就對了。

由於越來越多人跟跳「機車舞」，潘若迪和經紀公司艾迪昇將舉辦「機車舞全台跳起來」募集活動，只要能聚滿20-30人的機關團體、公司行號，私訊向潘若迪粉專報名，被挑選中的幸運兒，就能和潘若迪一起大跳機車舞，報名從即日起到10月18日截止。