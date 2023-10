徐乃麟(左)和潘若迪合跳機車舞,被稱讚可愛。(艾迪昇傳播提供)

小S(左起)、潘若迪、派翠克一起尬舞。(艾迪昇傳播提供)

Lulu(左)跳潘若迪的機車舞,律動感備受稱讚。(艾迪昇傳播提供)

「亞洲有氧天王」潘若迪出全民運動舞曲〈Here We Go〉,單曲MV搭配「機車舞」一上架,就引發社群媒體跟跳風潮,潘若迪演藝圈一干好友隨他起舞,總共破70位藝人跟上「機車舞」旋風,合跳影片不到半個月已突破887萬觀看人次。

潘若迪女兒「拉拉」幫老爸宣傳不遺餘力,到學校、安親班教同學機車舞律動,這股旋風也吹進幼幼世代,不少幼稚園、兒童YouTuber開始跳起機車舞,潘若迪開心表示,希望能藉由這首歌、這段舞蹈帶起全民運動風潮,讓全民都透過簡單的律動,達到運動效果。

潘若迪每日在社群平台發布2則藝人跟跳影片,每則都獲得極大回響,現在已經成為粉絲、觀眾每天必看影片,甚至還敲碗潘若迪能解鎖更多藝人,其中演藝圈天王吳宗憲、徐乃麟最讓粉絲出乎意料,平日鮮少展現舞技的兩人,一跳立刻吸引眾路人喊「怎麼可以這麼可愛」。

小S誠意滿滿展現大長腿,舞技博得滿堂彩;Lulu(黃路梓茵)和陳漢典雙雙備受稱讚,被粉絲認可律動感很和諧,畫面超好看,陳漢典回應網友,聽完潘若迪新歌「滿腦子都是here we go. Here we go. Here we go here we go now.」;另外薔薔、林襄、夏語心、舒子晨、白家綺、徐凱希、張文綺等女藝人,也都各有支持者按讚。

「亞洲舞王」羅志祥近日也在社群平台發布「機車舞」支持好友出單曲,他在既有舞蹈加上幾個自己的動作,流暢又動感的舞技,引得粉絲驚喜連連,留言大讚「進階版耶」、「多了好幾個串連動作」,還敲碗2人合體,也有粉絲開玩笑稱羅志祥「有想要把潘帥做掉的fu」,潘若迪對此表示,感謝所有網友的支持、關注所有藝人的跟跳影片,「大家有關注,我的目的就達到了,最重要的是要讓所有人能跟著一起動」。

機車舞在各世代都掀起熱度,在YT以改編各式洗腦舞曲,深受兒童歡迎的YouTuber泡泡哥哥,也在網路上拍攝「機車舞」帶動跳影片,潘若迪開心說,運動不分年齡、男女老幼,從現在開始動就對了。

由於越來越多人跟跳「機車舞」,潘若迪和經紀公司艾迪昇將舉辦「機車舞全台跳起來」募集活動,只要能聚滿20-30人的機關團體、公司行號,私訊向潘若迪粉專報名,被挑選中的幸運兒,就能和潘若迪一起大跳機車舞,報名從即日起到10月18日截止。