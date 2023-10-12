罰不怕！ 2千萬勞斯萊斯霸占小黃專用車格，駕駛今年已遭13度舉發。

台中市一中商圈周遭車位一位難求，今（11日）有民眾發現1輛要價2000多萬的勞斯萊斯霸占「計程車專用停車格」，雖警方獲報到場車已開走，經查該車112年迄今在同一路段已因相同違規舉發13件在案，唯此行為罰鍰最高只有1200元，顯然對車主不痛不癢。

台中一中商圈每到假日更是一位難求，經常可見民眾圖方便，占用婦幼車位、殘障車位等情況，緊鄰一中商圈的錦南路，附近有3、4格「計程車專用」停車格，今天上午被民眾直擊1輛要價2000多萬的勞斯萊斯霸占其中1格；唯轄區第二分局指出，警方獲報到場該車已開走。

據目擊民眾表示，上個月同1輛勞斯萊斯同樣霸占「運將專用」停車格，沒想到時隔1個月又來了，顯見該輛車可能是長期路霸。

對此，台中市第二分局也表示，經查，112年迄今該車在一中商圈相同違規共計舉發13件在案；另於相同地點違停於計程車專用停車格內之車輛，共舉發185件，全都依法舉發。

台中市第二分局強調，依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第8款規定：「汽車駕駛人停車時，自用汽車在營業汽車招呼站停車，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰』，警方也將加強該該路段違停取締，以改善停車秩序。