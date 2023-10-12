日本1對夫婦10日上午跟1名導遊前往沖繩縣與那國島的洞窟探險時，到了預定時間仍不見蹤影被通報失蹤。當地警方11日宣布最後1名失蹤者已經死亡，另外2人已在當天脫困未受傷。

琉球新報報導，沖繩縣與那國島消防單位10日下午接獲警方通報，稱有3人前往洞窟探險，但到了預定時間仍不見蹤影。

失蹤的3人為1名男性導遊，以及參加探險行程的1男1女觀光客。這2名觀光客是夫婦。

男導遊和女觀光客已於11日凌晨自行離開洞窟。而警方與消防人員當天上午發現1名男性躺在洞窟內，但一度因為洞窟水位過高無法確認其身分及身體狀況。

而搜救團隊於11日晚間，確認躺在洞窟的男性心肺停止，八重山警察署當晚宣布男子死亡，且確認就是最後1名失蹤者。

八重山警察署說明，洞窟位在與那國島東南部的新川鼻，全長120公尺。探險行程從10日上午開始，3人要返回洞窟出口時，洞窟內的水位快速上升因而走散。待洞窟水位下降之後，男性導遊跟對呼叫有反應的女觀光客在11日凌晨自行離開洞窟。

企劃洞窟行程的公司ActPro Co., Ltd.指出，參加這項探險行程的人身體會泡在水中移動，僅開放有經驗的人參加，並於今天在官網發布聲明針對這起事件道歉。

八重山警察署將釐清詳細事發經過，並調查洞窟探險行程的安全性等。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1121012