10月心理健康月，新北市衛生局結合新北市立圖書館總館及31間分館，即起至31日推出「心動閱」活動，活動包含「心理健康主題書展」、「圖書館說故事活動」以及「免費集點抽獎活動」三部分，結合新北動健康APP，鼓勵民眾步行運動住家附近的圖書館，閱讀與心理健康有關的書籍，邀請民眾一同「閲動越健康」。

「心理健康主題書展」，由衛生局彙整近百本由醫師或心理師撰寫或推薦的書籍，讓民眾對於情緒覺察、精神疾病、壓力調適議題能有更深入的瞭解；同時也培訓50位圖書館說故事志工，藉由4場「圖書館說故事活動」分別在新莊中港分館、汐止分館、板橋總館、淡水竹圍分館帶領家長和小朋友共同體驗繪本世界的奇妙魔力。

讓父母透過志工的示範學會如何以說故事的方式陪伴孩子，協助促進孩子與父母的互動關係，也讓孩子藉由繪本內容的引導，覺察自身情緒進而更加了解自己。另外為了鼓勵民眾多運動、愛自己，「免費集點抽獎活動」，除了借閱書籍能獲得點數之外，只要運用新北動健康APP完成步行至少5000步及完成心情檢測站的檢測，也可以獲得點數。

衛生局表示，「心動閱」活動獎品豐富，頭獎為電子閱讀器、二獎露營優質睡袋等好禮，邀請民眾跟著新北市政府衛生局一起來「運動」、「閱讀」提升好心情！讓我們的身心「閱動越健康」更多詳細活動資訊歡迎參考連結。https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?node=205195