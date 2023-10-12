立法院外交國防委員會12日上午由民進黨臨時提案，建立國防委員會「秘密會議」內規，最後以人數優勢通過提案。對此國民黨團也緊急在今日11時舉行記者會，痛批民進黨將秘密會議泛政治化，因此提出全委員會版本的秘密會議條款，其中也特別列出「不得在臉書凸顯機密資料」，劍指立委王定宇。（陳薏云攝）

立法院外交國防委員會12日上午由民進黨臨時提案，建立國防委員會「秘密會議」內規，最後以人數優勢通過提案。對此國民黨團也緊急在今日11時舉行記者會，痛批民進黨將秘密會議泛政治化，因此提出全委員會版本的秘密會議條款，其中也特別列出「不得在臉書凸顯機密資料」，劍指立委王定宇。（陳薏云攝）

立法院外交國防委員會上午由民進黨臨時提案，要求舉行機密會議時，不可以攜帶行動電話、攝影錄影設備，所有參加人員均應簽具保密切結書等，建立國防委員會內規，最後以人數優勢通過提案。對此國民黨團也緊急在今日11時舉行記者會，痛批民進黨將秘密會議泛政治化，因此提出全委員會版本的秘密會議條款，其中也特別列出「不得在臉書凸顯機密資料」，劍指立委王定宇，以「王定宇條款」正式槓上「馬文君條款」，總召曾銘宗表示，要求最慢下週一二，請院長召集朝野協商，也提出各委員會的草案

立委羅致政等12日在立法院外交及國防委員會提臨時提案，參與祕密會議必須簽具保密切結書、不得攜帶電子通信器材及接受電子探測設備檢查等規定，希望決議形成委員會的內規，但引發國民黨立委陳以信等人不滿，認為沒有提前告知，陳以信在發言時要求加入所謂「大嘴巴條款」，並與民進黨立委王定宇發生爭執，最終，經舉手表決後通過羅致政的提案，即日起生效執行。（劉宗龍攝）

有鑑於日前的潛艦洩密風暴，立委羅致政等12日在立法院外交及國防委員會提臨時提案，參與祕密會議必須簽具保密切結書、不得攜帶電子通信器材及接受電子探測設備檢查等規定，希望決議形成委員會的內規，但引發國民黨立委陳以信（左）等人不滿，認為沒有提前告知，陳以信在發言時要求加入所謂「大嘴巴條款」，並與民進黨立委王定宇（右）發生爭執，最終，經舉手表決後通過羅致政的提案，即日起生效執行。（劉宗龍攝）

民進黨上午臨時提案內容指出，要求外交國防委員會包含國防部、外交部、國安局、僑委會，進行機密會議時，確保秘密實施，所有參加人員包括官員、立委、議事工作人員等，在實施機密會議時的詢答時，會議會場禁止攜入行動電話、攝影錄影設備、電子器材，含電子手表、手環、立法院二哥大等，相關設備或器材均應置於場外置物櫃存放，不得抄錄內容攜出場外。所有參加人員均應接受立法院駐衛警人員電子探測，所有與會人員均應簽具保密切結書。

民進黨在潛艦國造爭論不休，同時臨時提案突襲，讓藍綠立委在委員會一度爆發激辯，最終仍因席次問題，通過此項臨時提案。國民黨團緊急在11時舉行記者會，強調今天已發文提出修正草案，要求最慢下週一、二，由立法院長游錫堃召集朝野協商修訂「院會、個委員會相關保密規定。」

曾銘宗表示，民進黨臨時提案，就是要把秘密會議它泛政治化，本來議事規則就有現行保密規定，潛艦國造案，到底誰洩密，國民黨強力支持依法偵辦沒有問題，但是民進黨提出臨時提案不合適也不周全，緊急修正相關辦法，並於11點發文給院長，來確保國家機密，以及讓立法院運作更為周全。

國民黨團提案「立法院各委員會秘密會議作業辦法草案」共有六點，一、請確實依照立法院職權法第50條及第52條規定辦理。二、請確實依照立法院議事規則有關秘密會議規範之第46條至52條辦理。第三、請確實依照立法院秘密會議注意事項辦理。四、所有與會人員均應簽具保密切結書。五、相關人員不得在個人臉書凸顯機密資料及內容。六、會（議）場禁止攜入行動電話、攝錄影設備及通信電子器材，並不得抄錄機密資料攜出場外。

立委陳以信則表示，今天早上很遺憾，民進黨在外交及國防委員會用突襲方式通過臨時提案，他提案內容是強化外委會秘密會議的程序，國民黨團也都支持，但是民進黨可以照步驟來，突襲這種手段是政治的作秀。

陳以信說，民進黨早上提案沒有規範大嘴巴條款，是故意要包庇自己人嗎？他當場就提出，應要求所有與會人員不應該在臉書及社群媒體公開機密內容。陳也直言，這個大嘴巴條款就是針對王定宇，他曾經在專案報告時，要求保密，但結束後卻率先在臉書寫說，潛艦進入細部設計階段，甚至寫下構型將採「X尾舵」。陳痛批，為什麼王定宇可以自己認定什麼是機密，什麼可以揭露，所以黨團的第五項，就是「王定宇條款」。

黨團首席副書記長李德維則說，現行議事規則第50條就已經規定「秘密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及本院員工，不得以任何方式，對外宣洩。關於秘密會議如需發新聞，需要願長核定之。」李德維痛批，王定宇擔任外委會召委主席，將秘密會議發表在臉書上，有沒有經過院長核定。

李德維呼籲，難道只有外委會的秘密會議重要嗎？其他委員會都不重要嗎？所以要求民進黨總召柯建銘開大門走大路，應該要正式提報到院長召開朝野協商，把整個問題彌補，要能夠把他規定清楚。